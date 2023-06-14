14 Haziran 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.
BOĞA: Bugün manevi duygularınız maddi durumunuzla birlikte ilerleyecek. Aşkta; kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.
İKİZLER: Aile, aşk ve sevdikleriniz arasında dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir.
Sizin için önemli bir gün.