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    • 16.06.2023 09:33
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    16 Haziran 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Haziran 2023 Cuma günlük burç yorumları... Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.16 Haziran 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Haziran 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

    BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz.
    Sistemli olmanız tepkiye neden olabilir.

    İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.

        YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

        ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
        Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.

        BAŞAK: Kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.

            TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.

            AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat geçici olarak, önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

            YAY: Maddi konularla ilgili bir takım gelişmeler var. İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.

                OĞLAK: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor.
                Her türlü çalışmalarda kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içindesiniz.

                KOVA: Özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz.
                Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

                BALIK: Ay'ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.
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