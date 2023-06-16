16 Haziran 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.
BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz.
Sistemli olmanız tepkiye neden olabilir.
İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.