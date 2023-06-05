5 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
İletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. İkna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.