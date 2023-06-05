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    • 05.06.2023 08:52
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    5 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Haziran 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Her an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. Fakat, istediğiniz zaman karşınızdaki kişileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz. Bugün ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın. 5 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor.

    ıkizler

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. İkna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugünlerde, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada planlayarak ilerliyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizle birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Birçok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde başarıya kolay yaklaşıyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

            yay

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere oldukça açıksınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün, olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Her an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. Fakat, istediğiniz zaman karşınızdaki kişileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz. Bugün ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.
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                Haberler Burçlar 5 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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