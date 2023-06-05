5 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Bugünlerde, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada planlayarak ilerliyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizle birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.