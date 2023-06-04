4 Haziran 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Duygularınızda yanılmıyorsunuz.
Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işler konusunda başarılı olmanıza neden oluyor.
BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.
İş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.
İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi şaşırtıyorsunuz.