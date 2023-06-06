Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 06.06.2023 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2023 08:59
    ABONE OL

    6 Haziran 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Haziran 2023 Salı günlük burç yorumları... Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor. 6 Haziran 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Haziran 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.



    BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirebilirsiniz.


    İKİZLER:     Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.



        YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.



        ASLAN: Olaylara ilgisiz dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdekilerin temposu sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.


        BAŞAK:         Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.



            TERAZİ: Bu dönem kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.


            AKREP: Bugün çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



            YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. İlişkinizde istediğiniz sonucu alacaksınız.



                OĞLAK: Bugün enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni başlangıç yapacağınız bir gündesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.



                KOVA: Konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir.



                BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Depremzedeleri bıraktı kaçak yıkıma koştu
                Haberler Burçlar 6 Haziran 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    loading
                    SON DAKİKA