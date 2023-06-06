6 Haziran 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.
BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirebilirsiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.