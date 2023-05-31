31 Mayıs 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir, kapris yapabilirsiniz.
BOĞA: Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda bazı aksilikler olacaktır.
İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi her anlamda sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.