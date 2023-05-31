Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 31.05.2023 08:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 08:58
    ABONE OL

    31 Mayıs 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    31 Mayıs 2023 Çarşamba günlük burç yorumları... Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. 31 Mayıs 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 31 Mayıs 2023 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir, kapris yapabilirsiniz.



    BOĞA: Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda bazı aksilikler olacaktır.



    İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi her anlamda sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.



        YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.



        ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız.



        BAŞAK: Tecrübelerinizi, yaşama başarı ile geçireceksiniz. Sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.



            TERAZİ: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Tansiyon iniş çıkışları yaşayabilirsiniz.



            AKREP: Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Yakın iş arkadaşınızın bsözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.



            YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecek. Onların sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve fikir vereceksiniz.



                OĞLAK: Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün.



                KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gün.



                BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Küresel diplomaside Erdoğan rüzgârı
                Haberler Burçlar 31 Mayıs 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    loading
                    SON DAKİKA