30 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.
BOĞA: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınızın olduğu bir gün içindesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız.
İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.