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    • 30.05.2023 08:56
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    • 30.05.2023 08:59
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    30 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları... Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz. Kinci yönlerinizi törpülemelisiniz. 30 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.

    BOĞA: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınızın olduğu bir gün içindesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız.

    İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
    Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.

        YENGEÇ: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli anlamsız bir huzursuzluk kaynağı yaratabiliyor.
        Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.
        Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz.

        ASLAN: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bugün birçok aktivite gerektiren olayla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz.
        Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

        BAŞAK: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bugün aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce iyi düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

            TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bu halinizi, aşırı olmamak şartıyla çevrenizle paylaşıyorsunuz..
            Bugün bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkiliyorsunuz.

            AKREP: Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinde etkilenecek ve düşüncelerinize yeni bir bakış açısı getireceksiniz. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçimişteki tercübelerinizi örnek almalı ve korkmamalısınız.

            YAY: Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün.
            Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi yeniden gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı arttıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz.

                OĞLAK: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.
                Bugün Ay, size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız.

                KOVA: Duygu dolu bir gün sizi bekliyor. Karşılaştığınız olaylara alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz.
                Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

                BALIK: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
                Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.
                Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz.
                Kinci yönlerinizi törpülemelisiniz.
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                Haberler Burçlar 30 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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