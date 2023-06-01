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    1 Haziran 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Haziran 2023 Perşembe günlük burç yorumları... İşinizle ilgili gecikmeler yüzünden eleştirilebilirsiniz. Buna neden olan etkenin de size hiçbir yararı olmadığını görüyorsunuz. Yoğun iş yaşamınızı, seyahat düşlerinizle dengelemeye çalışıyorsunuz. 1 Haziran 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 1 Haziran 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Başarınızın sezgilerle pekiştiğine inanıyor ve çalışmalarınızı buna göre yönlendiriyorsunuz.
    Mantığınızı ön plana çıkarmalısınız. Sempatik görünümünüze rağmen içsel bir durgunluğunuz var.

    BOĞA: Yoğun iş temposu içinde çalışırken kendinizi unutuyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızdan da, aynı tempoyu beklemeniz hata oluyor. Yenilikçi olduğunuz kadar tutucu taraflarınız da var.

    İKİZLER: İş yaşantınızdaki becerileriniz takdir görüyor. Bu özelliğinizi herkes biliyor.
    Başarılarınız, sizi şımartmamalı. Araştırma ve kendinizi geliştirme konusunda yetenekleriniz sizi başarıya götürecek.

        YENGEÇ: İş yaşamınızda gördüğünüz haksızlıklar sizi katı biri yapıyor. Bu konuda aşırıya kaçmamak şartıyla haklısınız. Sezgilerinize olan güveniniz nedeniyle ona karşı olmayacak düşünceler geliştiriyorsunuz.

        ASLAN: Sezgilerinizin egemen olduğu zihin yapınızla çoğu zaman avantajlı konumda oluyorsunuz. Çünkü, gereken önlemleri katı bir şekilde alıyorsunuz. Bazen, kendinize olan güveniniz size hata yaptırıyor.

        BAŞAK: Bilinçaltı duygularınız sizi zorluyor. Hem sevdiğinizle hem de kendinizle mücadele ediyorsunuz. Bugün potansiyelinizi düşürmeyin. Duygularınızı paylaşamamak gibi bir probleminiz var.

            TERAZİ: Yaşayacağınız bazı olumsuzluklar, önünüzdeki engelleri kaldırabilmek için sizi daha çok cesaretlendirmeli. Kendinizi bırakmayın. Yaşam deneyimleriniz, bilginizin ham maddesini aklınız sağlıyor.

            AKREP: Başkaları ile kendinizi karşılaştırmayın.
            Böyle davrandığınızda alaycı davranarak gerginliğe neden oluyorsunuz. Yakınlarınızla ilgili sorunlar gündemde. İş yeteneğinizi kullanmak için iyi bir gün.

            YAY: Maddi konularla ilgili takıldığınız konularda hiç kimsenin fikrini almak istemeyişinizin altında kendinize olan sonsuz güven duygunuz yatıyor. Daha fazla enerjiye gereksinim duyuyorsunuz.

                OĞLAK: Kibar ve yardımsever olduğunuz kadar da alıngansınız. Yoğun duygusallığınız nedeniyle sürekli değişen moraliniz sizi gerçekten yıpratıyor. Bir özelliğinizi daha yapıcı bir şekilde yansıtın.

                KOVA: İş arkadaşınızla olan küçük tartışmanız sizi hüzünlendirebilir. İş yerinizdeki ilişkilerinizin iyi olduğu ve işlerinizin iyi gittiği sürece neşeli tavrınızı, özellikle küçük sürtüşmelerden korumalısınız.

                BALIK: İşinizle ilgili gecikmeler yüzünden eleştirilebilirsiniz.
                Buna neden olan etkenin de size hiçbir yararı olmadığını görüyorsunuz.
                Yoğun iş yaşamınızı, seyahat düşlerinizle dengelemeye çalışıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 1 Haziran 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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