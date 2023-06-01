1 Haziran 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Başarınızın sezgilerle pekiştiğine inanıyor ve çalışmalarınızı buna göre yönlendiriyorsunuz.
Mantığınızı ön plana çıkarmalısınız. Sempatik görünümünüze rağmen içsel bir durgunluğunuz var.
BOĞA: Yoğun iş temposu içinde çalışırken kendinizi unutuyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızdan da, aynı tempoyu beklemeniz hata oluyor. Yenilikçi olduğunuz kadar tutucu taraflarınız da var.
İKİZLER: İş yaşantınızdaki becerileriniz takdir görüyor. Bu özelliğinizi herkes biliyor.
Başarılarınız, sizi şımartmamalı. Araştırma ve kendinizi geliştirme konusunda yetenekleriniz sizi başarıya götürecek.