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    29 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Mayıs 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Siz güçlü savaşların insanı olduğunuz için, sorunların üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Rakiplerinize dikkat etmelisiniz. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişinin sosyal yaşantısını kıskanmakla hata ediyorsunuz. Ona hak vermelisiniz. 29 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Müdahaleci yönlerinizi hemen kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Bugün baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak, hareketlere tahammül edemiyorsunuz. Sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. İş ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsunuz. Yüz hatlarınız sizi ele veriyor.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler, canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görerek, bu durumu kolayca atlatacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Yaşadığınız duygusal problemlere artık son vermelisiniz. Kıskançlığınızı farklı bir şekilde ifade etmelisiniz. Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Sosyal yaşamınız da canlanma artıyor.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Bugün çevrenizle iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Sağlığınızla ilgili daha özverili davranın.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Ele aldığınız konularda, yenilgiye tahammülünüz yok. Sevdiğiniz işleri yapmaktan hoşlanıyor ve pes etmiyorsunuz. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Paylaşımlarınız sayesinde karlı bir kazanç tablosu ortaya çıkıyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Emin olmadığınız veya sezgisel olarak kuşku duyduğunuz her türlü konudan uzak kalmayı başarıyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bugün, sadece özel sorumluluklarınızla ilgilenmelisiniz. Hayal gücünüz oldukça yoğun ve rüyalardan çok etkileniyorsunuz. Biraz düşünürseniz, gündüz saatlerinde kafanızı meşgul ettiğiniz konuları silemediğinizi göreceksiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Kişilik meselesi olarak algıladığınız içinde fazladan enerji sarf ediyorsunuz. Fikirleriniz ön planda olacak.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bir konuda yapacağınız özel değerlendirmelerinizle çevrenizi etkileyeceksiniz. Hareketli ve yerinde duramayan kişiliğiniz; işinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız konularda sizi gergin yapıyor. Yeni projeler içindesiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Siz güçlü savaşların insanı olduğunuz için, sorunların üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Rakiplerinize dikkat etmelisiniz. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişinin sosyal yaşantısını kıskanmakla hata ediyorsunuz. Ona hak vermelisiniz.
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                Haberler Burçlar 29 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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