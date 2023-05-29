29 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Müdahaleci yönlerinizi hemen kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Bugün baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak, hareketlere tahammül edemiyorsunuz. Sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. İş ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsunuz. Yüz hatlarınız sizi ele veriyor.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler, canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görerek, bu durumu kolayca atlatacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.