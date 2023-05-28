28 Mayıs 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Para kazanıyorsunuz GEÇMİŞTE üzerinde çalıştığınız ve size ödül getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Para evinize muhteşem bir destek geliyor.
İşinizde yükselme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir hafta olacağından emin olun.
Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edecek, maddi kazançlara döndüreceksiniz. Çevrenizdeki olaylar lehinize gelişiyor.
BOĞA
Bireysel davranacaksınız YAŞAMINIZLA ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, günlük yaşam akışındaki toplumsal oluşumları bile kendinize yönelik, bireysel değerlendiriyorsunuz.
Artık daha bilinçli düşünmeye başladınız. Şimdi geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. Şimdiye kadar çekindiğiniz, kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemelisiniz.
İKİZLER
Hareketli olmak size yakışıyor MARS burcunuzda ilerliyor. Hareketli yapınız ön planda. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Satılacak ve kiralanacak konutlara kesin çözüm getireceksiniz. Yıllarca görüşmediğiniz bazı arkadaşlarınızdan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.
Uzun zamandır süregelen bir kırgınlığınız varsa, hepsine son vermek adına yapılan çalışmalar gündeme gelecek. Egolarınızın ve isteklerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz.
Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak.
YENGEÇ
Melankolik yönleriniz ortaya çıkıyor BU hafta melankolik yönleriniz ortaya çıkacak. Geçmişe bağlı bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Siz gülümserken bile, kafanızda bir takım hesaplarınız var. Kendinizden başka hiç kimsenin güvenilir olmadığına kendinizi inandırmış durumdasınız.
Yakınlarınızın dışında hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.
Sizi üzen ve geçmişte kalan durumların değerlendirmesini yapmak için, elinize geçen bu fırsattan mümkün olduğu yararlanmalısınız.
Yeni başlayacağınız işlerinizde kontrollü yol almaya çalışın.