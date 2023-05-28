28 Mayıs 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...





BOĞA

Bireysel davranacaksınız YAŞAMINIZLA ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, günlük yaşam akışındaki toplumsal oluşumları bile kendinize yönelik, bireysel değerlendiriyorsunuz.

Artık daha bilinçli düşünmeye başladınız. Şimdi geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. Şimdiye kadar çekindiğiniz, kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemelisiniz.



İKİZLER

Hareketli olmak size yakışıyor MARS burcunuzda ilerliyor. Hareketli yapınız ön planda. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Satılacak ve kiralanacak konutlara kesin çözüm getireceksiniz. Yıllarca görüşmediğiniz bazı arkadaşlarınızdan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.

Uzun zamandır süregelen bir kırgınlığınız varsa, hepsine son vermek adına yapılan çalışmalar gündeme gelecek. Egolarınızın ve isteklerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz.

Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak.