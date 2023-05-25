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    • 25.05.2023 08:56
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    25 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Mayıs 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. 25 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Güzel fırsatlar gündemde.



    BOĞA: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. Her şey mükemmel gelişiyor.



    İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor.



        YENGEÇ: Güneş'ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Atılımlar için, bağlantıları kurmayı başaracaksınız.



        ASLAN: Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de; onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri gündeminizde.



        BAŞAK: İlişkilerdeki denge çubuğuna siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Bugün, maddi ve manevi olarak bir gün geçireceksiniz. Aksilikler karşısında huzursuz olmayın.


            TERAZİ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirip duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlarda fazla düşünmeyin.



            AKREP: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.



            YAY: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde. Özgüveniniz yüksek.



                OĞLAK: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



                KOVA: Ayni ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınız doğallığı kayboluyor. Gelişigüzel hareketleriniz kısıtlanıyor.



                BALIK: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 25 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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