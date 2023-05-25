25 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Güzel fırsatlar gündemde.
BOĞA: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. Her şey mükemmel gelişiyor.
İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor.