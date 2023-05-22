Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 22.05.2023 08:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2023 08:30
    ABONE OL

    22 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Mayıs 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. 22 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 22 Mayıs 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Akılcılığa her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla duygularınız yoğun olacaktır. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Deneyimler ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün.. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna atmak için olağan üstü bir çaba sarf edeceksiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Bugün çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor biliyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İşinizi yaparken; duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Her hanenin geliri 10 bin TL’ye tamamlanacak
                Haberler Burçlar 22 Mayıs 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    loading
                    SON DAKİKA