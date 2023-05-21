21 Mayıs 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.
BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyecek.
İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var. Aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sizin hatanız.