Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 21.05.2023 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 08:51
    ABONE OL

    21 Mayıs 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Mayıs 2023 Pazar günlük burç yorumları... Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirin. 21 Mayıs 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 21 Mayıs 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.



    BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyecek.


    İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var. Aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sizin hatanız.



        YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.



        ASLAN: Dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.



        BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Dostlarınızla ortak bir çalışma platform sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.



            TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz. Dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşuyorsunuz.



            AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



            YAY: Kariyerinizi, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.



                OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Yollarla ilgili planlar yapacaksınız.



                KOVA: Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.



                BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirin.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                CHP bu millete ihanet etti
                Haberler Burçlar 21 Mayıs 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    loading
                    SON DAKİKA