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    • 23.05.2023 08:35
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    23 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları... Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Maddi olarak yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız. 23 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Mayıs 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.



    BOĞA: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var.



    İKİZLER: Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı değişmesi olumlu oluyor.



        YENGEÇ: Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyor ve sabırlı davranıyorsunuz.



        ASLAN: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, birçok işiniz varken kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Eski dostlarla birlikte yapacağınız gezilerden zevk alacaksınız.



        BAŞAK: Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız hızlıca gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz.



            TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, huzursuzlaşıyorsunuz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.


            AKREP: Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek istiyorsunuz. Bilinçaltınız yoğun.



            YAY: İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasındaki kalite göze çarpıyor. Düşüncelerinizi yansıtırken yönteminiz ilginç.



                OĞLAK: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün.



                KOVA: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşünmeyeceğini biliyorsunuz.



                BALIK: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Maddi olarak yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız.
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                Haberler Burçlar 23 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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