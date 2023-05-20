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    • 20.05.2023 07:25
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    20 Mayıs 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Mayıs 2023 Cumartesi günlük burç yorumları... Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamalısınız. Sakinliğiniz ile karşı cinsi kolayca etkileyebilir, aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz. Bugün söz vermekten ve sorumluluk almaktan kaçının. 20 Mayıs 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Mayıs 2023 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamalısınız

    KOÇ
    Zamanınızı yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Sakinleşme sürecine girebilirsiniz.

    BOĞA
    Sakinliğiniz ile karşı cinsi kolayca etkileyebilir, aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz ve şanslı olacağınız bir zaman dilimindesiniz.

    İKİZLER
    Bu aralar zamanınızı uzun süreçli fakat bitince sizi rahatlatacak konulara verebilirsiniz.
    Problemlerinizi çözmek için sizde var olan sabırınız yeterli olacaktır.

        YENGEÇ
        Yanlış anlaşılabilir ya da maddi olsun manevi olsun zarara uğrayabilirsiniz.
        Sonradan üzülmemek için bu günü egzersiz ve ev işlerinizle geçirin, iyi gelecektir.

        ASLAN
        Bugünlerde fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.

        BAŞAK
        Bugünlerde aşk hayatınızda ani egosal çıkışlar yapabilir, hatta yaptığınız çıkışlara kendiniz bile şaşırabilirsiniz.
        Bugün söz vermekten ve sorumluluk almaktan kaçının.

            TERAZİ
            Geleceğinizle ilgili kararları almayı sezgisel olarak ilerleyen günlere erteleyecek, bugünü hayatınız el verdiğince zihinsel tatil modunda geçireceksiniz.

            AKREP
            Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir. Bu konuda dikkatli olmanızda ve mümkün olduğunca kendinizle ilgilenmenizde fayda var.

            YAY
            Mesleki ve diğer konularla alakalı olarak geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi çok şanslı ve keyifli hissettirebilir.
            Sağlığınıza dikkat edin.

                OĞLAK
                Aklınıza gelebilecek ilham ihtimallerine ve içinizden geçebilecek yeni projelere karşı hazırlıklı olun. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.

                KOVA
                Özel hayatınızın istemediğiniz kişilere gittiğini duyabilirsiniz.
                Yine de olayları haddinden fazla büyütmemekte doğuştan yeteneğiniz olduğu için karlı çıkacaksınız.

                BALIK
                Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamalısınız.
                Bu konuda dikkatli olmanız sizi dedikodu zincirlerinden koruyacaktır.
                Sırlarınızın açık olması ihtimali çok yüksek unutmayın.
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                Haberler Burçlar 20 Mayıs 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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