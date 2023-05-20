20 Mayıs 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Zamanınızı yaşam alanınızı iyileştirmeye akıtırsanız o huzuru hissedecek ve mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Sakinleşme sürecine girebilirsiniz.
BOĞA
Sakinliğiniz ile karşı cinsi kolayca etkileyebilir, aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz ve şanslı olacağınız bir zaman dilimindesiniz.
İKİZLER
Bu aralar zamanınızı uzun süreçli fakat bitince sizi rahatlatacak konulara verebilirsiniz.
Problemlerinizi çözmek için sizde var olan sabırınız yeterli olacaktır.