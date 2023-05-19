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    • 19.05.2023 08:32
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    • 19.05.2023 08:39
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    19 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Mayıs 2023 Cuma günlük burç yorumları... İlişkilerinizde yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız. Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız. Yollarla ilgili gelişmeler söz konusu. 19 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek. Çözülmesi gereken problemlerinizi, kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz.



    BOĞA: Birlikte ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz.



    İKİZLER: Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı, duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Sizden sorumluluk bekleyen kişiler var.



        YENGEÇ: Kendinizi aşma konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün. Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler; aslında bilerek göz ardı ediyorlar.



        ASLAN: Bazı konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin, yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz.



        BAŞAK: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.



            TERAZİ: Sıkıntılarınızı paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Kendinizi sgüçlü gösterme savaşı vermeyin. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlarda paylaşımlar içinde olacaksınız.



            AKREP: Çevrenizde duygusal konulara uzak görünmeniz yorumlara neden oluyor. Jüpiter'in konumu, çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.



            YAY: Bugün sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız.Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz.



                OĞLAK: Çalışma sisteminiz mükemmel. Bugün görüşeceğiniz kişilerin nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğinizde istediğiniz sistemi kuracaksınız.



                KOVA: Olumlu günlerinizden birinde oluşunuz size güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Yazılı anlaşmalar yaparken, aceleye getirmemeli, ayrıntıları düşünmelisiniz. Dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.



                BALIK: İlişkilerinizde yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız. Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız. Yollarla ilgili gelişmeler söz konusu.
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                Haberler Burçlar 19 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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