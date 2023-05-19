19 Mayıs 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek. Çözülmesi gereken problemlerinizi, kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz.
BOĞA: Birlikte ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz.
İKİZLER: Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı, duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Sizden sorumluluk bekleyen kişiler var.