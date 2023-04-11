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    • 11.04.2023 08:54
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    11 Nisan 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    11 Nisan 2023 Salı günlük burç yorumları... Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.11 Nisan 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 11 Nisan 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.



    BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



    İKİZLER: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz.



        YENGEÇ: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve , kendinizi fazla kaptırmamalısınız.



        ASLAN: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, enerjinizi kullanmada size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Partnerinize zaman ayırmalısınız.



        BAŞAK: Ay aşk evinizde ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza yoğunluk kazandırırken, aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Eğlence yaşamınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik ortamlarında bulunacaksınız.



            TERAZİ: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Yaşça büyük kişilerin etkisindesiniz. Fikirlerinizi beğenmeyenlere tepkiler vermeyin.



            AKREP: Burcunuzda ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Taviz vermiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir.



            YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren biri olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. Dikkatli olmak zorundasınız.



                OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.Bugün özellikle Ay kişisel evinizde yaşam, sosyal ve aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.



                KOVA: Henüz oluşturamadığınız olayların üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmalısınız.



                BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.. Çevrenize önem vermelisiniz.
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                Haberler Burçlar 11 Nisan 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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