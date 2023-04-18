18 Nisan 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Aşk ilişkilerinde kendinizi kötü hissettiğiniz, konularda partnerinizden net bir aydınlık bekleyin ve mümkün olduğunca her şeyi net bir şekilde konuşmaya çalışın.
BOĞA
Taşınma gibi niyetlerinizi de eyleme dökmek için uygun bir gün. Mevcut durumunuzda değişiklikle gelen bir iyileşmenin size iyi gelmesi, mutlu etmesi olası.
İKİZLER
Özellikle iş yerinizdeki insanların tavırları dostça olmayabilir.
Bu kişilere karşı önlem almak sizin zekanız için oldukça basit bir durum, etkileyiciliğinizi kullanın.