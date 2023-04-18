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    • 18.04.2023 17:27
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    18 Nisan 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Nisan 2023 Salı günlük burç yorumları... Bazen bir şeylerin yerinde olmadığı kuşkusuna kapılıyorsunuz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. İlişkilerinize dürüst yaklaşıyor, aynısını karşı taraftan da bekliyorsunuz. 18 Nisan 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 18 Nisan 2023 Salı günlük burç yorumları...

    takvim.com.tr
    Güzel bir gün geçirebilmek için iç dünyanıza yönelmelisiniz!

    KOÇ
    Aşk ilişkilerinde kendinizi kötü hissettiğiniz, konularda partnerinizden net bir aydınlık bekleyin ve mümkün olduğunca her şeyi net bir şekilde konuşmaya çalışın.

    BOĞA
    Taşınma gibi niyetlerinizi de eyleme dökmek için uygun bir gün. Mevcut durumunuzda değişiklikle gelen bir iyileşmenin size iyi gelmesi, mutlu etmesi olası.

    İKİZLER
    Özellikle iş yerinizdeki insanların tavırları dostça olmayabilir.
    Bu kişilere karşı önlem almak sizin zekanız için oldukça basit bir durum, etkileyiciliğinizi kullanın.

        YENGEÇ

        Güzel bir gün geçirebilmek için iç dünyanıza yönelmelisiniz. Bundan emin olduğunuzda etrafınızda da durumlar kararlılığınızla doğru orantılı olarak değişip gelişecektir.

        ASLAN

        Etrafınızdaki okların bir anda size döndüğü durumlarla karşılaşabilirsiniz.

        Özellikle iş yerinizde ağzınızdan çıkan her lafa dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

        BAŞAK

        Sizler için de bu gün barış odaklı bir gün olabilir. Etrafınızdaki insanlara yüce gönüllü davranmak onları daha da zor duruma sokabilir, bunun farkındasınız.

            TERAZİ

            Bugünlerde aşk hayatınızda mutluluk vaat edici durumlar söz konusu. Romantik ve aşk dolu bir ilişki yaşayabileceğiniz bugünlerde keyfiniz artacak.

            AKREP

            Hayatınızda duygusal boşluklar olan ve herhangi bir bağımlılık geliştirmeye meyilli bir dönemdesiniz.

            Bu yüzden kendinizi dengeye getirmelisiniz.

            YAY

            Hayata karşı esnek ve onunla beraber ilerlediğiniz taktirde hayat size karşı cömert davranacaktır.

            Uzun vadeli planlar yapmamanız bugünlerde önemli olacak.

                OĞLAK

                Kendinizi iyi ifade edebilir bunun sonucunda küskünlükleri giderebilirsiniz. Güler yüzünüz ve sevgi dolu halleriniz etrafınızdakilere ışık saçarak sizi adeta yüceltebilir.

                KOVA

                Maddi kaynaklarınızı başkaları ile paylaşmak istemeyebilirsiniz.

                Özellikle de tutumlulukla cimrilik arasındaki sınırda gezebileceğiniz bir dönemdesiniz.

                BALIK

                Etrafınızdaki fırsatlara karşı farkındalıklı bir bakış açısı ile yaklaşmalı ve mümkün olduğunca o fırsatları değerlendirerek yeni kaynaklar oluşturabilmelisiniz.

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                Haberler Burçlar 18 Nisan 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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