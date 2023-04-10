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    • 10.04.2023 09:01
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    10 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Nisan 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Asıl zor olan konunun; iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak yeterli koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkar tutumlar içinde bulunuyorsunuz. His dengeleriniz alt-üst oluyor. Kararlılık içinde olun. 10 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlendiği tek yer sağlığımız. Koşulların sürekli şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları önemli ,bu sizi mutlu ediyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Zaman içinde edindiğiniz deneyimleri bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Bu nedenle; nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi gibi bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; fikir yürütmeniz mutlak şekilde kendiniz koşullandırmayın.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken olaylara biraz felsefi gözlüklerle bakmaya çalışın. İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirmelisiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini ve dozajını iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebiliyorsunuz. İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın. Güven önemli.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa, onu yapıyorsunuz. Tevazu içinde hislerle hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz. Dikkatli olun.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Maddi konulardaki değerlendirmeleriniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Direk olarak sizin performansını yansıtacak konu ile ilgili gerekli ihtimamı göstermediniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel bir kişiye özlem duymanız gerekmiyor. Gerekli esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz. Uyumlu olmalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Hislerinizi; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşama yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak, hayal kırıklıklarınız da azalacak.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Asıl zor olan konunun; iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak yeterli koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkar tutumlar içinde bulunuyorsunuz. His dengeleriniz alt-üst oluyor. Kararlılık içinde olun.
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                Emlak konut
                Haberler Burçlar 10 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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