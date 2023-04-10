10 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini ve dozajını iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.