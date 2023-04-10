10 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlendiği tek yer sağlığımız. Koşulların sürekli şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları önemli ,bu sizi mutlu ediyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Zaman içinde edindiğiniz deneyimleri bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Bu nedenle; nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi gibi bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.