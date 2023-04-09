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    9 Nisan 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Nisan 2023 Pazar günlük burç yorumları... Bugün yoğun bir duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Özellikle duygusal dengelerinizi kontrol altında tutmalısınız. 9 Nisan 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 9 Nisan 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız.
    Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır.

    BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi formatlamalısınız.
    Çevrenizdekilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu sizde biliyorsunuz.

    İKİZLER: Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır.
    Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız.

        YENGEÇ: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz. Çalışma evinizdeki Retro Merkür ; size çok şey öğretecektir.

        ASLAN: Değerli zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz.

        BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız.
        Enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor.

            TERAZİ: Hiçbir şekilde dengeleriniz bozmak istemediğiniz için, çevrenizdekiler tavırlarınızdan etkilenebilirler. Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliği sayesinde, önemli aşamalar kaydedeceksiniz.

            AKREP: Arkadaş çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Bunaldığınız anlarda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor fakat sahiplenme duygunuz yüzünden, bir türlü başaramıyorsunuz.

            YAY: Bugün maddesel konularla ilgili harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için, ödemeler karşınıza çıkıyor.

                OĞLAK: Enerjinizin yüksek olduğu bugün, dikkatli olmak zorundasınız. Olayları takip etmekten karlı çıkacaksınız. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.

                KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz.

                BALIK: Bugün yoğun bir duygu seli içindesiniz.
                Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz.
                Özellikle duygusal dengelerinizi kontrol altında tutmalısınız.
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                Haberler Burçlar 9 Nisan 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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