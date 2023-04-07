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    • 07.04.2023 08:52
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    7 Nisan 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Nisan 2023 Cuma günlük burç yorumları... Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz. 7 Nisan 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 7 Nisan 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    Kazançlarınızla ilgili sınırlarınızı çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirin

    KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda başarıyı sağlıyorsunuz.

    BOĞA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
    Bugün arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacak, Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

    İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz.
    İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.

        YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz . Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

        ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.
        Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz.. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

        BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün içindesiniz.

            TERAZİ: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü arttıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken; gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.

            AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin.
            Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacaktır.

            YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizdekileri hoşnut etmeyi deneyin.
            Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

                OĞLAK: Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
                Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

                KOVA: Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün.

                BALIK: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.
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                Haberler Burçlar 7 Nisan 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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