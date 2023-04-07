7 Nisan 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda başarıyı sağlıyorsunuz.
BOĞA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
Bugün arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacak, Kendinizi denetlemekten vazgeçin.
İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz.
İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.