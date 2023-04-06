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    • 06.04.2023 08:51
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    6 Nisan 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Nisan 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. 6 Nisan 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.



    BOĞA: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.



    İKİZLER: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız.



        YENGEÇ: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.



        ASLAN: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkıyor.



        BAŞAK: Kendi haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmekle iyi yapmıyorsunuz.



            TERAZİ: İş yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız. Atılımlarınızı yapmalısınız.



            AKREP: Yeni iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz. Alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz. Ufkunuz açık.



            YAY: Yapacağınız tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir
            çok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.



                OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.



                KOVA: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.



                BALIK: Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 6 Nisan 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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