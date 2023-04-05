5 Nisan 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İletişim konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken bir çok işi sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.
BOĞA: Örgütleme yeteneğinizi, doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız öne çıkarken, yaratıcılığınız da artıyor. Bugün, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz. Çevrenizde beğeniliyorsunuz.
İKİZLER: Fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.