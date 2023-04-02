2 Nisan 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız her durumda sabır ve taviz gibi iki önemli unsuru dengede tutmayı başarmalısınız.
BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Her ortama adapte olabilmek için yapacağınız tek şey; çevrenize karşı iletişiminizi güçlü tutmak olmalı.
İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.