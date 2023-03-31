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    • 31.03.2023 08:59
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    • 31.03.2023 09:02
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    31 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    31 Mart 2023 Cuma günlük burç yorumları... Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Gözler üstünüzde. 31 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 31 Mart 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.



    BOĞA: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ipuçları bulacak, çok eğleneceksiniz.



    İKİZLER: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.



        YENGEÇ: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız.. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz.



        ASLAN: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, takip etmelisiniz.



        BAŞAK: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



            TERAZİ: Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bırakın.



            AKREP: Bugün ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, soğukkanlılığınızı korumayı unutmayın.



            YAY: Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. . Güçlü sezgilerinizle enerjinizi olumlu kullanmalısınız.



                OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.



                KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.



                BALIK: Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Gözler üstünüzde.
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                Haberler Burçlar 31 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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