3 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmiş tecrübelerinizi örnek almalı ve eskiye takılmaktan korkmamalısınız. İnsanlara karşı samimi ve art niyetsiz yaklaşmanız takdir ediliyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Sosyal yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve rutinden sıkılıyorsunuz. Eski bir dostla sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Geciken terfileriniz bu dönem açılacaktır. İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz.