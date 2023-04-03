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    • Burçlar
    • 03.04.2023 08:45
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    • 03.04.2023 08:50
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    3 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Nisan 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Bazen bir şeylerin yerinde olmadığı kuşkusuna kapılıyorsunuz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. İlişkilerinize dürüst yaklaşıyor, aynısını karşı taraftan da bekliyorsunuz. 3 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmiş tecrübelerinizi örnek almalı ve eskiye takılmaktan korkmamalısınız. İnsanlara karşı samimi ve art niyetsiz yaklaşmanız takdir ediliyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Sosyal yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve rutinden sıkılıyorsunuz. Eski bir dostla sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Geciken terfileriniz bu dönem açılacaktır. İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Bir sosyal aktivitede istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayları hatırlamakla huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Sakin kalmalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Çevrenizi tenkit etmeden önce düşünmeli ve isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Hatalarınızda yanlış yargılarınızın payı var.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Bugün sakin olun ve mutlu başlayan gününüzü cehenneme çevirmeyin. Koşulların sizi zorladığı davranış şekilleri ile duygusallığınız arasında kalmanız, çelişkiler yaşamınıza yol açabilir.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Bugün, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusu içinde yaklaşabilirsiniz. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Bugün sorularınızın cevabını alamayabilirsiniz. Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz hissetmenizin tek sorumlusu, yine kendinizsiniz. Bazen akışına bırakmalısınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Finans konusunda doğru kararlar almalısınız. Bugün uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahat yansıtacaksınız. Kendinize farklı hobi alanları bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Duygularınızın yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinizde nedensiz sıkıntılarınız var.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bazen bir şeylerin yerinde olmadığı kuşkusuna kapılıyorsunuz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. İlişkilerinize dürüst yaklaşıyor, aynısını karşı taraftan da bekliyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 3 Nisan 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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