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    • 30.03.2023 08:57
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    30 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları çok daha başarılı sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 30 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.



    BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



    İKİZLER: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.



        YENGEÇ: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.



        ASLAN: Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Yeni başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.



        BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel yaptığınızı biliyor.



            TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



            AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.



            YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlemelisiniz.



                OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.



                KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda dostlarınızın desteğinin önemli olduğunu farkındasınız.



                BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları çok daha başarılı sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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                ’Sana Söz’ler yalan oldu
                Haberler Burçlar 30 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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