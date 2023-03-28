28 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzelsiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Bir takım zorluklarla karşılaşmanız sağlık sorunlarını getirebilir.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı kimseyle paylaşmamalısınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve başarı sağlayabilirsiniz. Seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz.