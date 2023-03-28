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    • 28.03.2023 08:51
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    • 28.03.2023 08:55
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    28 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları... Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız. 28 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzelsiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Bir takım zorluklarla karşılaşmanız sağlık sorunlarını getirebilir.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı kimseyle paylaşmamalısınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve başarı sağlayabilirsiniz. Seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü duygu alışverişi içindesiniz. Aranılan bir kişi olmaktan mutlusunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Günün ilerleyen diliminde planlarınızı hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu sizde fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gün içindesiniz. Olayları derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu da düşünmelisiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı da size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin de çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız.
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                Haberler Burçlar 28 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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