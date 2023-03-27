27 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi saklamadığınız için, tepki almaya adaysınız.
BOĞA: Aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacak. Kişiselliğinize önem vermenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmalısınız.
İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.