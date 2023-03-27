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    • Burçlar
    • 27.03.2023 08:51
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    • 27.03.2023 08:56
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    27 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz. Belirli bir strateji uygulamalısınız. 27 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 27 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi saklamadığınız için, tepki almaya adaysınız.



    BOĞA: Aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacak. Kişiselliğinize önem vermenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmalısınız.



    İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.



        YENGEÇ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesabını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.



        ASLAN: Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gün. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz ve coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengelemeniz gerekiyor.



        BAŞAK: İç potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.



            TERAZİ: Bugün, sizi fark etmemek imkansız. Ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle ortak çalışmalar içindesiniz.



            AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli kişiler enerjinizi olumlu etkileyecek.



            YAY: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görüyorsunuz. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Farklı fikirlere saygı göstermelisiniz.



                OĞLAK: Bugün partnerinizin özgün fikirleri olacak ve sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz. Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.



                KOVA: Plüton artık burcunuzda kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olsanız da, ikilem yaşayabilirsiniz.



                BALIK: Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz. Belirli bir strateji uygulamalısınız.
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                Haberler Burçlar 27 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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