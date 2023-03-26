26 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.
Çevrenizdekilerin temposu sizi etkileyecek.
Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınızdan tepki almaya adaysınız.
BOĞA: Aşklar gündemde olacak. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklar. Kişiselliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkileri sağlam tutmalısınız.
İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz.
Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerle aduygusal bağlarınız güçlenebilir.