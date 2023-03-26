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    • Burçlar
    • 26.03.2023 08:53
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    • 26.03.2023 08:56
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    26 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Mart 2023 Pazar günlük burç yorumları... Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz. 26 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Mart 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.
    Çevrenizdekilerin temposu sizi etkileyecek.
    Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınızdan tepki almaya adaysınız.

    BOĞA: Aşklar gündemde olacak. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklar. Kişiselliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkileri sağlam tutmalısınız.

    İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz.
    Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
    Birlikte çalıştığınız kişilerle aduygusal bağlarınız güçlenebilir.

        YENGEÇ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalın. Özellikle yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.

        ASLAN: Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz.
        Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz.
        Yaşam kaliteniz iki katına çıkarırken enerjinizi dengelemelisiniz.

        BAŞAK: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularda duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

            TERAZİ: Bugün, sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz.

            AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizden de alacağınız destek çok önemli olacak.

            YAY: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız.
            Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız.

                OĞLAK: Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

                KOVA: Plüton artık burcunuzda kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
                Bugün, güçten yanasınız.

                BALIK: Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 26 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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