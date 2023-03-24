24 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Görüştüğünüz kişilerle önemli fikir alış verişleri içinde olacaksınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Bugün birtakım gizlilikler konusunda ısrarcı bir tutum sergilemeniz mümkün. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranıyorsunuz. Öfkelerinizi baskı altında tutarak, bazı olayları aşmanız mümkün değil.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bugün, işinizde yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz bir takım sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partnerinizin alınganlık gösterilerine maruz kalabilirsiniz.