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    • 24.03.2023 09:06
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    24 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Mart 2023 Cuma günlük burç yorumları...Bugün gerekli enerjiye sahipsiniz. Gün içinde özel duygularınızda aşırıya kaçarak, söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Geriye tortu bırakacak işler yapmak istemiyorsanız. 24 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Mart 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Görüştüğünüz kişilerle önemli fikir alış verişleri içinde olacaksınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Bugün birtakım gizlilikler konusunda ısrarcı bir tutum sergilemeniz mümkün. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranıyorsunuz. Öfkelerinizi baskı altında tutarak, bazı olayları aşmanız mümkün değil.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bugün, işinizde yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz bir takım sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partnerinizin alınganlık gösterilerine maruz kalabilirsiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        İş yaşantınızda bir takım fırsatların size sunulması, kafanızdaki soru işaretlerin su üstüne çıkmasına neden olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görerek, yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Enerjinizi yaratıcılığınızla olumlu bir şeklide birleştirebiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak. Güç birleşmelerini sevmenize rağmen, son sözü söylemekten yanasınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Özgürlükçü yapınızın zedelenmesinden hoşlanmadığınız için, bugün kendi kurallarınızı kendiniz koymaktan yanasınız. Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Karşı tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok fakat olayları değişik açıdan objektif bir şeklide gördüğünüz için, düşüncelerinizde daima haklı çıkıyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Kazançlarınız konusunda başarı grafiğiniz yükseliyor. Kişisel yetenekleriniz ön plana çıkarmadan önce, size güven duyulmasını istiyorsunuz. Kazançlarınızı değişik kaynaklardan kazanmak istiyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Özgürlüğünüzü korumak adına verdiğiniz savaşlardan daima, galip çıkıyorsunuz. İçten davranışlarınızın sağlayacağı motivasyon sayesinde, başlattığınız her çalışmayı istediğiniz koşullara getirebileceksiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Kendinize güveniyor ve çalışmalarınızı mantık süzgecinden geçirerek, başarınızı perçinliyorsunuz. Birlikte olduğunuz insanlarla fikir alış verişi içinde olacaksınız. Bugün size yararlı olanları seçeceksiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Enerjinizi ikiye katlayacak olayların içinde olduğunuz zaman, kendinizi daha da huzurlu ve olumlu hissediyorsunuz. Bugün, eski dost ve arkadaşlarınızla bir arada olacak anılarınızdan konuşacaksınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bugün gerekli enerjiye sahipsiniz. Gün içinde özel duygularınızda aşırıya kaçarak, söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Geriye tortu bırakacak işler yapmak istemiyorsanız.
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                Haberler Burçlar 24 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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