24 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Enerjinizi ikiye katlayacak olayların içinde olduğunuz zaman, kendinizi daha da huzurlu ve olumlu hissediyorsunuz. Bugün, eski dost ve arkadaşlarınızla bir arada olacak anılarınızdan konuşacaksınız.