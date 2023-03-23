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    • Burçlar
    • 23.03.2023 08:51
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    • 23.03.2023 08:54
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    23 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Arkadaşlıklar önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Duygusal konularda çok temkinli davranıyorsunuz. 23 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Olaylara fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçerek, çok yönlü düşünmelisiniz.

    BOĞA: Bugün düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

    İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz.
    Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.

        YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. Gün içinde romantik ve duygusal olacaksınız. Bazılarınız duygularını içinde saklayarak, platonik hisler içinde bulunacaklar.

        ASLAN: Oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.
        Son günlerinde bir huzursuzluğa kapılabilirsiniz.
        Çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz İnatçı tavırlarınız sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

        BAŞAK: Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

            TERAZİ: Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona, duygusal sürprizler yapabilir ve destek verebilirsiniz.
            Çevrenizde, sözde iyi niyetli kişilere dikkat etmelisiniz.

            AKREP: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek, çevrenizi irdeleyeceksiniz. Bugün sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

            YAY: Artık eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizle çoğalan bir ilişki içindesiniz.

                OĞLAK: Bugün, yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz.

                KOVA: Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.
                Düşünceleriniz herkesten çok farklı.

                BALIK: Arkadaşlıklar önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Duygusal konularda çok temkinli davranıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 23 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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