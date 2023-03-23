23 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Olaylara fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçerek, çok yönlü düşünmelisiniz.
BOĞA: Bugün düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.
İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz.
Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.