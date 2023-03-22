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    • Burçlar
    • 22.03.2023 08:52
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    • 22.03.2023 08:57
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    22 Mart 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Mart 2023 Çarşamba günlük burç yorumları... Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın. Taviz konusunda da oldukça temkinli davranıyorsunuz. 22 Mart 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 22 Mart 2023 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

    BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir.
    O olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.

    İKİZLER: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

        YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin.
        Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. yaşantınıza renk katacak işler geliyor.

        ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz.
        Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

        BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.

            TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var.
            Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.

            AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde ise oldukça şüphecisiniz.

            YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
            Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.
            Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, işinize yeni kazançlar eklemelisiniz.

                OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta, fakat siz sakinsiniz.

                KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

                BALIK: Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.
                Bugün yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın. Taviz konusunda da oldukça temkinli davranıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 22 Mart 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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