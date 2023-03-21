21 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.
BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir.
O olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.
İKİZLER: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.