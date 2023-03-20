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    • Burçlar
    • 20.03.2023 08:47
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    • 20.03.2023 08:50
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    20 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Başarıyı seviyorsunuz. Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda da yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz. Arkadaş çevrenizde size hayranlık duyacakları bir gün yaşayacaksınız. 20 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli ve agresif olabilirsiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Zihinsel faaliyetlerinizin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Olabilecek pürüz gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız oldukça karışık.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. Diretme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün içindesiniz. Enerjinizi doğru yolda kullandığınızı göreceksiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün. Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için, bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz. Güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz. İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir gün içindesiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştıklarınız uyumu sizin için çok önemli.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız. İlginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmesini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size ilgileri oldukça yüksek. Gerekli çabayı göstermelisiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Çalışma yaşantınızdaki zorlukların üstesinden gelebilecek bir gündesiniz. Disiplinli davranmakla bir fırsatı kendinize çekeceksiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Bugün ortaklıklar konusunda dikkatli olun.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız karışık olduğu için, hata yapmaktan korkuyorsunuz. Eski olayların üstüne bir sünger çekmeli ve yenilerine yelken açmalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Başarıyı seviyorsunuz. Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda da yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.. Arkadaş çevrenizde size hayranlık duyacakları bir gün yaşayacaksınız.
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                Haberler Burçlar 20 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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