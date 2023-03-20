20 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün. Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor.