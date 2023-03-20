20 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli ve agresif olabilirsiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Zihinsel faaliyetlerinizin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Olabilecek pürüz gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız oldukça karışık.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. Diretme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz.