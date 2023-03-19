19 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile ilgileneceksiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz mükemmel işler yapacaksınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bugün, aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Küçücük hatalarda fazla etkileniyorsunuz.