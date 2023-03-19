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    • 19.03.2023 08:52
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    • 19.03.2023 08:56
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    19 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Mart 2023 Pazar günlük burç yorumları... Bugünlerde olaylara duygusal yaklaşmanıza rağmen, ortak ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin farklı bir mantıkla yaklaşmaları, yaşantınızda bazı isteklerinizin gecikmesine, yavaşlamasına neden oluyor. 19 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 19 Mart 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile ilgileneceksiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz mükemmel işler yapacaksınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bugün, aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Küçücük hatalarda fazla etkileniyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı yaklaşacaksınız. Bugün, saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz. Duygusal olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Ortamlarda, size çekici gelecek kişilerle tanışabilir, onların farklı düşüncelerinden etkilenebilirsiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Olayları kafanızda çok fazla büyütüyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışmakta haklısınız. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            karar verme güçlükleri yaşayacaksınız. Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Bugün, rahatlıkla daha özgün ve cüretkar davranabilirsiniz. İstediğiniz kişileri, istediğiniz zaman ve ortamda kendinize mıknatıs gibi çekiyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Tavırlarınızda inatçı bir tavır sergiliyorsunuz. İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinize belirginlik getirecek. Doğru yerde olmaya özen göstermeli, pişman olabileceğiniz adımlar atmamalısınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Duygularınızı ve enerjinizi dostlarınızdan aldığınız önemli desteklerle büyütmeyi başaracaksınız, işinize daha olumlu sarılacaksınız. Bugün enerjinizi ortaya koyacak işler yapmak istiyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli donelere sahipsiniz. Aksilikler sizi üzmemeli. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Bugün çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bugünlerde olaylara duygusal yaklaşmanıza rağmen, ortak ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin farklı bir mantıkla yaklaşmaları, yaşantınızda bazı isteklerinizin gecikmesine, yavaşlamasına neden oluyor.
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                Haberler Burçlar 19 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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