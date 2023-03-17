17 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız. Aşk yaşantınızda bir çok alternatif sizi bekliyor.