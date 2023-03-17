17 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Enerjik yapınızın bir düzene ihtiyacı var. Sorunlarınızla baş başa kalmaktan korkmamalı ve çıkış yolları bulacağınızdan emin olmalısınız. Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Kariyerinin ön plana çıkmasıyla gizili bir güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumunuz olmasından dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecektir. Sözlerinizi doğru zamanda kullanmalısınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, bir çok kişiye garip gelebilir, fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten kesinlikle hoşlanmıyorsunuz. Değişimden olumlu şekilde etkileniyorsunuz.