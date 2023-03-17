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    • 17.03.2023 08:48
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    17 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    17 Mart 2023 Cuma günlük burç yorumları... İlerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Bildiğiniz konularda taviz vermiyorsunuz. İstediğiniz tarzda oluşturacaksınız. 17 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 17 Mart 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Enerjik yapınızın bir düzene ihtiyacı var. Sorunlarınızla baş başa kalmaktan korkmamalı ve çıkış yolları bulacağınızdan emin olmalısınız. Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Kariyerinin ön plana çıkmasıyla gizili bir güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumunuz olmasından dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecektir. Sözlerinizi doğru zamanda kullanmalısınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, bir çok kişiye garip gelebilir, fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten kesinlikle hoşlanmıyorsunuz. Değişimden olumlu şekilde etkileniyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        İç güdülerinizin avantajları sayesinde, başarıyı kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz. Pratik olduğunuz için de, herkesten farklı bir yaklaşımla ele aldığınız konular sonuca çabuk ulaşıyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konular bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar. Arkadaş çevrenizde aktif bir gün içindesiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız. Aşk yaşantınızda bir çok alternatif sizi bekliyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve eğlence ortamlarında bulunacaksınız. Bugün mekanınızla ilgili değişime ihtiyacınız var. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Sabırlı olmanızda fayda var.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacaksınız. Bugün, ortak çalışmalar içinde olmanız sizi de mutlu edecek. Çevrenizi de, ihmal etmemelisiniz. Duygularınızı güzel sözlerle süslemek isteyebilirsiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, güçlü bir disiplin var. İstediğiniz koşulların her zaman sağlanamayacağını bilmek sizi sinirli ve huzursuz yapıyor.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Sabah saatlerinde başlattığınız bir işiniz, akşama doğru hız kazandığını görmek sizi mutlu edecek. Hareketli yapınız sayesinde olaylara çözüm getirmek istiyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                İlerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Bildiğiniz konularda taviz vermiyorsunuz. İstediğiniz tarzda oluşturacaksınız.
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