16 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün partnerinizle sürekli benlik savaşı içindesiniz. Karşılıklı yaptığınız tartışmalarda, kayda değer bir sebep yok.
Olaylar, istediğiniz gibi gelişmediği zaman aklınız oralarda takılı kalıyor.
BOĞA: Her türlü ilişkinizde, dengelerinizi korumanız gerekiyor. Enerjinizi doğru yöneltmelisiniz.
Bugün içsel olmak zorundasınız.
Başlangıçlar yapmanız için fırsatları, kendi değerlerinizle karşılaştırabilirsiniz.
İKİZLER: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak mümkün olmuyor. İstediğiniz şartları sağlamanız yeterli değil.
Sürekli bir değişim içindesiniz ve ani tepkileriniz şartları olumsuz etkiliyor.