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    • Burçlar
    • 16.03.2023 08:53
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    • 16.03.2023 08:57
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    16 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları... İş konusunda hareketli bir gün yaşayacaksınız. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. 16 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün partnerinizle sürekli benlik savaşı içindesiniz. Karşılıklı yaptığınız tartışmalarda, kayda değer bir sebep yok.
    Olaylar, istediğiniz gibi gelişmediği zaman aklınız oralarda takılı kalıyor.

    BOĞA: Her türlü ilişkinizde, dengelerinizi korumanız gerekiyor. Enerjinizi doğru yöneltmelisiniz.
    Bugün içsel olmak zorundasınız.
    Başlangıçlar yapmanız için fırsatları, kendi değerlerinizle karşılaştırabilirsiniz.

    İKİZLER: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak mümkün olmuyor. İstediğiniz şartları sağlamanız yeterli değil.
    Sürekli bir değişim içindesiniz ve ani tepkileriniz şartları olumsuz etkiliyor.

        YENGEÇ: Ailesel çabalarınızın ön planda olması, sizi mutlu edecek. Onların fiziksel aksiyonlarına yardım edecek ve ortaklaşa bir çok işi başaracaksınız. Bugün olmanız gereken noktalardasınız.

        ASLAN: Çevrenizle olumlu işbirliği içinde olmak istiyor fakat ikna konusunda zorluklar yaratıyorsunuz. Sıkı bir şekilde ele almanız gereken bazı konular var.. Bugün özellikle planlı bir şekilde çalışmalısınız.

        BAŞAK: Artık eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Cesaretli olun.
        Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya mükemmel işler çıkıyor.

            TERAZİ: Algılama gücünüzün yüksek oluşu ve çabanız başarı şansınızı yakınlaştırıyor.
            Dostlar konusunda oldukça şanslısınız ve güzel sohbetler yapmak için bir araya geleceksiniz.

            AKREP: Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor ve davranışlarınızda belli bir düzeyi korumaya çalışıyorsunuz.
            Yaratıcılığınız mükemmel olmasına rağmen, hatalar yapıyorsunuz.

            YAY: Yapacağınız çalışmalarda, çevrenizle güç birliği içinde olacaksınız. Bugün, değişen para gündeminizi takip etmelisiniz.
            Hızlı gelişen olaylara karşı kendinizi koruma altına almalısınız.

                OĞLAK: Tanışmalar ve ortak çalışmalar için uygun bir dönem değil. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Maddi konuların önemli olduğunu biliyorsunuz.

                KOVA: Bugün yanılgılar söz konusu. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Fikirlerinizi yaşam geçirmek için her türlü olanağa sahip olacaksınız.

                BALIK: İş konusunda hareketli bir gün yaşayacaksınız.
                İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 16 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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