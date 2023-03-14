14 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Bugün aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınıza iyimser davranabilirsiniz. Çevrenizde size ilgisi olan biri dikkatinizi çekebilir. Tavırlarınız karşısında davranışı şekil alacak.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Gireceğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Şartlarınızla ilgili değişimler canınızı sıkabilir.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere destek veriyorsunuz. Çalışma sisteminiz konusunda yeniliklere ihtiyacınız olacaktır.