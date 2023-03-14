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    • Burçlar
    • 14.03.2023 08:59
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    • 14.03.2023 09:02
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    14 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları... Enerjinizin gücünü rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, akılcı bir yaklaşımı seçin. 14 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Bugün aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınıza iyimser davranabilirsiniz. Çevrenizde size ilgisi olan biri dikkatinizi çekebilir. Tavırlarınız karşısında davranışı şekil alacak.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Gireceğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Şartlarınızla ilgili değişimler canınızı sıkabilir.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere destek veriyorsunuz. Çalışma sisteminiz konusunda yeniliklere ihtiyacınız olacaktır.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüzde güveniniz artıyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı savunan bir yapınız var.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Kendinize taviz vermek isteyecek ve öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Birlikte çalışacağınız kişilerin size yaklaşımlarını önemsemeli ve duygusal olaylarını takibe almalısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Sürpriz haberler karşısında keyifli bir gün yaşayabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz performansı sağlıyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Bir çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, sorumluluk aldığınız zaman, aniden sinirlenebiliyorsunuz. Farklı konuları kombine edebiliyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Çekiciliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanmak için; donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için adeta çabalıyorsunuz. Bugün, partnerinizin iddialı olmasına izin vermek istemeyeceksiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakin davranırsanız kazanacaksınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bugün, iyi bir gün geçireceksiniz. Oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok. Ayağınıza gelen şansı kullanma konusunda tereddütler yaşamak yerine, ön plana çıkarmalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Enerjinizin gücünü rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, akılcı bir yaklaşımı seçin.
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                Haberler Burçlar 14 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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