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    • Burçlar
    • 13.03.2023 09:35
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    • 13.03.2023 09:39
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    13 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zaman, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.13 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 13 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Bugün çevrenizdeki duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Kişisel çabalarınızı çevrenizle birleştirmelisiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Güneş burcunuzda ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle güçlü bir şekilde birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı hareket edeceksiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye gereksinme duyacaksınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Çevresel koşulların değişkenlik göstermesi, kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletebilirsiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bu dönem olumlu başlangıçlar gündeme gelecektir.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Bugün bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Yine de gücünüzü arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu unutmamalısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            İçsel enerjinizin güçlü oluşu, baskıcı davranışlara karşı tepki oluşturmanıza neden oluyor. Aktif bir zihinsel performansa sahip olmanıza rağmen, karar verme konusunda zorlanacaksınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Güneş karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Yaşadığınız alınganlıkların temelinde, kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır. Bugün disiplinli yönlerinizin size kazandıracağı değişimlere hazır olun.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyin kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zaman, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.
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                Haberler Burçlar 13 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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