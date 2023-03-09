9 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İKİZLER: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

Anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.