9 Mart 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz.
BOĞA: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.
Çevrenizi etkilemeye hazırsınız. Dikkatli olun.
İKİZLER: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.
Anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.