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    • 08.03.2023 08:58
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    • 08.03.2023 09:03
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    8 Mart 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Mart 2023 Çarşamba günlük burç yorumları... Pratik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede istediğiniz gibi rayına oturtacaksınız. Olumsuzluklar canınızı sıkmamalı. Onları ikna etmeniz zor olmayacak ve gücünüzü ortaya koyacaksınız. 8 Mart 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 8 Mart 2023 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak.. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bu günde, kırıcı davranmaktan sakının. Sözlerinize dikkat.

    BOĞA: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün ama, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
    Planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha fazla beklememelisiniz.

    İKİZLER: Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Düşüncelerinizi aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. Sezgilerinizin yanıltmıyor.

        YENGEÇ: Tavırlarınızda ve ilişkilerinizde inatçısınız.
        İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinize belirginlik getirecek. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelebilir.

        ASLAN: İlişkilerinizde istediğiniz güç arayışı bir türlü bitmiyor. Bir ilişkiniz varsa, o kişinin istekleri doğrultusunda hareket edeceksiniz.
        Geçmişle ilgili eski hatalarınız yüzünden kendinizi suçlayabilirsiniz.

        BAŞAK: Bugünlerde olayları çok fazla büyütüyorsunuz.
        Düşünmediğiniz detaylarda yoğunlaşabilir ve özgüveninizi geliştirebilirsiniz.
        Önemli anlaşmalar yapmak için uygun bir gün içindesiniz unutmayın.

            TERAZİ: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Karışık düşünceler içindesiniz. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorsunuz.
            Zor işleri sevdiğiniz için, sorunlu konuları seçiyorsunuz.

            AKREP: Potansiyeliniz oldukça yüksek. Düşünceleriniz sayesinde bir çok problemin çözümünü bulacaksınız. Özgürlüğünüzü istediğiniz gibi kullandığınızda enerjinizin çok daha güçlendiğini hissediyorsunuz.

            YAY: Kendinizi sorgulayabilir ve bir çok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Maddi konuların gündeme gelmesi sizi düşündürecektir, fakat elde edeceğiniz kazançlar söz konusu olduğu için sabırlı davranmalısınız.

                OĞLAK: Maddi konularla ilgili bir güvene ihtiyacınız var. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, gerekli alt yapı çalışmalarınızı bir an önce hızlandırmalısınız. Bugün çevre iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

                KOVA: Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.

                BALIK: Pratik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede istediğiniz gibi rayına oturtacaksınız.
                Olumsuzluklar canınızı sıkmamalı.
                Onları ikna etmeniz zor olmayacak ve gücünüzü ortaya koyacaksınız.
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                Haberler Burçlar 8 Mart 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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