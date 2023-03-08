8 Mart 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak.. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bu günde, kırıcı davranmaktan sakının. Sözlerinize dikkat.
BOĞA: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün ama, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha fazla beklememelisiniz.
İKİZLER: Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Düşüncelerinizi aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. Sezgilerinizin yanıltmıyor.