10 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Sezgilerinizi yüzünden her şeyi farklı algılıyor ve bu özelliğinizi karşı tarafa yansıtmak istemiyorsunuz. Araştırdığınız konular üzerinde tekrar tekrar düşünmeniz zaman kaybettiriyor.
BOĞA: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız.
Kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor ve olayları abartıyorsunuz.
İKİZLER: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma konularında dikkatli olursanız ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır.