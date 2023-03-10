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    • 10.03.2023 09:04
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    10 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Mart 2023 Cuma günlük burç yorumları... Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatlar karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız.10 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 10 Mart 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Sezgilerinizi yüzünden her şeyi farklı algılıyor ve bu özelliğinizi karşı tarafa yansıtmak istemiyorsunuz. Araştırdığınız konular üzerinde tekrar tekrar düşünmeniz zaman kaybettiriyor.

    BOĞA: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız.
    Kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor ve olayları abartıyorsunuz.

    İKİZLER: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma konularında dikkatli olursanız ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır.

        YENGEÇ: Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınızda olduğu gibi duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.
        Bugün toplantılarda yapıcı konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.

        ASLAN: Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
        Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Fırsatların ayağınıza gelmesine rağmen enerjiniz yetersiz.

        BAŞAK: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi davranış biçiminizle ilgili gelişiyor.
        Bugün, aşk konusunda fazla yorum yapmak gibi bir takıntınız yok. Günlük yaşantınızla ilgili değişime ihtiyacınız var.

            TERAZİ: İlişkilerinizi yeniden irdelemelisiniz. Dengeli davranmaya çalışırken, maddi konularda yanlışlık yapabilirsiniz. Kimseye ileri vadeli sözler vermemelisiniz. Finans konuları ile ilgili değişik düşüncelere sahipsiniz.

            AKREP: Ortak çalışmalar konusunda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz fakat daha net olmayı denemelisiniz. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.

            YAY: Bu dönem iş yaşantınızda pasif durumda kalmak canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için, yoğun çaba harcamanız, etrafınızdaki kişilerin dikkatini çekmeyebilir.
            İlişkinizde mutlu sona yaklaşıyorsunuz.

                OĞLAK: Bugün, kendinizle ilgili kişisel sorunlarınızı irdeleyeceksiniz. Yaşamı sorgulayabilir ve geleceğinizle ilgili kaygılarınızı gündeme getirebilirsiniz. Güçlü duygularınız sizi sinirli yapıyor.

                KOVA: Bugün, kendinize güveniyorsunuz.
                Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Duygusal ilişkileriniz, tehlikeye girebilir.

                BALIK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
                Bugün, değişik fırsatlar karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız.
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                Haberler Burçlar 10 Mart 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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