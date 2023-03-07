7 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

19 Şubat - 20 Mart

Balık

Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve ününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için de, gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemiyorsunuz.