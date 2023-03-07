7 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreç için belli bir hedef seçmelisiniz. Bugün isteklerinize sıkı sarılmalısınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egolarınızın zararlı olabileceğini siz de fark ediyorsunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. İş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir. Olayların yönünü zaman belirleyecek.