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    7 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları...Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve ününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için de, gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemiyorsunuz. 7 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 7 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreç için belli bir hedef seçmelisiniz. Bugün isteklerinize sıkı sarılmalısınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egolarınızın zararlı olabileceğini siz de fark ediyorsunuz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. İş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir. Olayların yönünü zaman belirleyecek.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdeliyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Birbirinize destek verirken, ayrı fikirleri savunabilirsiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Sevdiğiniz kişilerle buluşma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerinin kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Sınırlarınız yüksek. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınız zaman ve kendinizi geriye çekiyorsunuz. Bugün, organize işlere yatkınsınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Anaç duygularla yaklaşmanız partnerinizin hoşuna gidecektir. Bazı zaman, beraberliğinizde karşı tarafın, sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil. Suçluluk duymamalısınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı göstermelisiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklanmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Yaşantınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların çevresel faktörlerini yok saymamalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız. Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve ününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için de, gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemiyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 7 Mart 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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