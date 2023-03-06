6 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Yaşantınıza disiplin getirmek isteyebilir ve bu konuda çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Maddi kapasitenize önem verdiğinizi karşı tarafa anlatmak için, gerekli donanıma sahipsiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Duygusal iniş çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Sorunlarınızla baş başa kalmaktan korkmamalı ve çıkış yolları bulacağınızdan emin olmalısınız. Sınırlarınızı esnetmelisiniz.