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    • Burçlar
    • 06.03.2023 08:55
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    • 06.03.2023 08:59
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    6 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Yaşam kalitenizi arttırmak için çok çabalıyorsunuz. 6 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Yaşantınıza disiplin getirmek isteyebilir ve bu konuda çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Maddi kapasitenize önem verdiğinizi karşı tarafa anlatmak için, gerekli donanıma sahipsiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Duygusal iniş çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Sorunlarınızla baş başa kalmaktan korkmamalı ve çıkış yolları bulacağınızdan emin olmalısınız. Sınırlarınızı esnetmelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, çevrenizi bu yönde seçiyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Gücünüzün farkındasınız ve hırslı yapınızı körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarı sizi bekliyor.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın fikirlerinden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermelisiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Zihinsel aktivitenizin yüksek olduğu bir gün.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Bugün Ay'ın konumu, özgürce düşünceler içinde olacağınızı gösteriyor.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Bugün duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor fakat problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Maddi konularda ince hesaplar peşindesiniz. Hukuki sorunları olanlar için, gelişmeler mevcut. Beklediğiniz yazışmalardan cevapların gelmesiyle yaşamınıza hareket gelecek.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Yaşam kalitenizi arttırmak için çok çabalıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 6 Mart 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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