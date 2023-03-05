5 Mart 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.
BOĞA: Felsefi konuşmalar ilginizi çekecek ve farklı kişilerle tanışacaksınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi size performans kazandıracak nitelikteki kişilerle paylaşmalısınız.
İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, bir çok avantajı da beraberinde getiriyor. İlişkilerinizde detayların önemli olduğu bir gün. Kuşkucu tavırlarınızla olayları farklı boyutlardan değerlendiriyorsunuz.