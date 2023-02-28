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    • 28.02.2023 08:59
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    28 Şubat 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Şubat 2023 Salı günlük burç yorumları... Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor. Olayların üstesinden kolayca geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz. 28 Şubat 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Şubat 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.

    BOĞA: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.
    Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Dikkatli olun.

    İKİZLER: Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün.

        YENGEÇ: Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir.
        Haberleşme konusunda ketum davranmanız, önemli açılımlara neden olacak.

        ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

        BAŞAK: Kendinizi ifade etmek için fırsatların sunulduğunu görüyorsunuz Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.

            TERAZİ: Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

            AKREP: Bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

            YAY: Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.
            Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

                OĞLAK: Bir çok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya yaklaşıyorsunuz.

                KOVA: Enerjinizi çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.
                Başlatacağınız işlerin avantajları çok iyi özümlemelisiniz. Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olun.

                BALIK: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor. Olayların üstesinden kolayca geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.
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                Haberler Burçlar 28 Şubat 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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