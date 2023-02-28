28 Şubat 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.
BOĞA: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Dikkatli olun.
İKİZLER: Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün.