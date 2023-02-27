27 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacaksınız. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Çabalarınızın sağlayacağı avantajlar konusunda kuruntularınızı yenmelisiniz. Farklı olmanız yorulmanıza neden oluyor. Sevdiklerinizin sizi anlamalarını bekliyorsunuz fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Gerekli fikirleri ve destekleri ona sağladığınız müddetçe, daha mutlu olacaksınız. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.