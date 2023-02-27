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    • Burçlar
    • 27.02.2023 08:57
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    • 27.02.2023 09:01
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    27 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Şubat 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Kendinizi fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Organizasyonda sorunlar çıkacaktır.27 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 27 Şubat 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacaksınız. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Çabalarınızın sağlayacağı avantajlar konusunda kuruntularınızı yenmelisiniz. Farklı olmanız yorulmanıza neden oluyor. Sevdiklerinizin sizi anlamalarını bekliyorsunuz fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Gerekli fikirleri ve destekleri ona sağladığınız müddetçe, daha mutlu olacaksınız. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Çevrenize kızdığınız anda, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz. Her şeyiyle farklı bir gün yaşıyorsunuz. Güçlü kararlar verebilecekleri bir dönemdesiniz. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi çok fazla ilgilendirmemeli. Sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Çevrenizdeki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. Sizden haber bekliyor. Yoğun iş temponuz sizi yorgun düşürüyor ve olumsuz etkiliyor.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Dengenizi kaybettiğinizde içsel sıkıntınız artıyor. Birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, başarınızı olumlu etkiliyor. Fırsatları doğru kullanmalısınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Arzularınıza gem vuramazsınız. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunuyorsunuz. Düşündüğünüz şeyleri birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. İşinize pozitif yaklaşmalısınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Son günlerde bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. İçsel korkularınızı yenmelisiniz. Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Özgürlüğünüzü korumaya çalışıyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve düşüncelerinizde farklı konulara yoğunlaşmalı, adımlarınızı sakin atmalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sessiz kalmakla birçok sorunu biriktirip sıkılacaksınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Kendinizi fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Organizasyonda sorunlar çıkacaktır.
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                Haberler Burçlar 27 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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