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    • 26.02.2023 09:00
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    26 Şubat 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları... Sabah saatlerine yavaş başlayacaksınız. Günün ilerleyen diliminde, hız kazanacak ve kendinizle ilgili planlarınızı uygulayacaksınız. Ailenizin isteklerini algılayabilir, duygusal bağlarınız güçlenebilir. 26 Şubat 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda muhasebe içinde olabilirsiniz.
    Değişim içinde olmanız gerekecek.

    BOĞA: Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek çalışma koşullarınızı yaratmalısınız.

    İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız. Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz.

        YENGEÇ: Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok.

        ASLAN: Güneş'in Balık'ta ilerlemesi ve size maddi destek vermesi, enerjinizi güçlendiriyor.
        Sınırlarınızı aşan hedefleriniz yüzünden, oldukça hareketli saatler geçirecek, olumlu tepkiler almanıza neden olacak.

        BAŞAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevresel koşullarınızın doğru bir şekilde kanalize edilmesi gerekiyor. Olumsuz davranmaktan hoşlanmadığınız için, bugün çevrenizle iyi geçinmek isteyeceksiniz.

            TERAZİ: Dışa dönük ve paylaşımcı yapınızı biraz daha dengelemeli, sezgilerinizden yola çıkarak, bazı önlemler almalısınız. Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.

            AKREP: Kendinize güvenme özelliğinizi çevrenize de, aksettireceğiniz bir gün. Yeni kararlar alma zamanı geldi. Başlattığınız hiçbir işi yarım bırakmayı düşünmediğiniz için, başarı her geçen gün size yaklaşıyor.

            YAY: Yalnız çalıştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Endişeli tavırlar içinde olduğunuz zaman çalışmalarınızda yavaşlamalar söz konusu oluyor. Enerjinizi doğru aktarımlara yöneltmelisiniz.

                OĞLAK: Arkadaşlarınızla sıkı bağlar içinde olmanıza rağmen, çoğu kez düşüncelerinizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Onları aramak ve görüşmek sizi mutlu edecek. Duygusal konularda kazançlı günlerinizden biri olabilir.

                KOVA: Aşk yaşantınızda önemli bir duygu olmasına rağmen bazen kendinize bile uzaksınız.
                Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız.

                BALIK: Sabah saatlerine yavaş başlayacaksınız.
                Günün ilerleyen diliminde, hız kazanacak ve kendinizle ilgili planlarınızı uygulayacaksınız.
                Ailenizin isteklerini algılayabilir, duygusal bağlarınız güçlenebilir.
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                Haberler Burçlar 26 Şubat 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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