26 Şubat 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

OĞLAK: Arkadaşlarınızla sıkı bağlar içinde olmanıza rağmen, çoğu kez düşüncelerinizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Onları aramak ve görüşmek sizi mutlu edecek. Duygusal konularda kazançlı günlerinizden biri olabilir.