26 Şubat 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda muhasebe içinde olabilirsiniz.
Değişim içinde olmanız gerekecek.
BOĞA: Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek çalışma koşullarınızı yaratmalısınız.
İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız. Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz.