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    • 24.02.2023 08:57
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    • 24.02.2023 09:04
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    24 Şubat 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Şubat 2023 Cuma günlük burç yorumları... Önemli bir iş anlaşması için işte size güzel bir fırsat. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Konumunuzu farklı yerlere taşımak istiyorsunuz. 24 Şubat 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Şubat 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
    Değerlerinizin farkındasınız.

    BOĞA: Entelektüel kişilerden etkileneceksiniz.
    Felsefi konuşmalar sizin için önemli.
    Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz.
    Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

    İKİZLER: Sanatsal ortamlarda doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır.

        YENGEÇ: Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.
        Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

        ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

        BAŞAK: Bazılarınız yakın bağı olan kişilerle ortak çalışma içine girecekler ve karlı çıkacaklar. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.
        Önemli kararlar arifesindesiniz.

            TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için çok önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsızca ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

            AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi etkilemeyecek.
            Arkadaşlıklarınızda entelektüel yönünüzle ilgiyi topluyorsunuz.

            YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz.
            Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız.
            Bugün partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

                OĞLAK: Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
                Aynı fikre sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

                KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızı sıkacaktır.

                BALIK: Önemli bir iş anlaşması için işte size güzel bir fırsat. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Konumunuzu farklı yerlere taşımak istiyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 24 Şubat 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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